الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسافتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 14 عامًا اليوم معسكره الإعدادي الذي يقيمه في مدينة الخبر للاعبي أندية المنطقة الشرقية، الذي يمتد حتى الـ 20 من الشهر الجاري، ضمن استراتيجية إدارة المنتخبات الوطنية السنيّة .واستدعى المدير الفني للمنتخب محمد أمين (34) لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: رضا العبدالله، وريان المقهوي، وعبدالإله الحصار، وعبدالعزيز الدباس، ومحمد آل درويش، ومحمد الجميعة، ومحمود البريه، ومنتظر الشقاق، ومهدي العبود (من نادي الفتح)، وأحمد آل زواد، وأحمد عادل، وأحمد عبدالمنعم، وحسن إبراهيم، ورضا علي، وفهد الحفة، ومحمد فوزي (من نادي الخليج)، وبدر الحربي، وخالد هزازي، وعبدالرحمن سحاري، وعواد عبده، ومحمد المقبالي (من نادي الاتفاق)، وحسين المعيدي، وعبدالعزيز الغامدي، وفهد الربيع، ويزيد الزهراني (من نادي القادسية)، وأمجد فريد، وحسن الفرج، وعلي العواد (من نادي السلام)، ومحمد آل إبراهيم، ومحمد الصالح (من نادي الصفا)، ومهند البيشي (من نادي الجبيل)، وواصل الجعفري (من نادي العدالة)، وحيدر العلوان (من نادي مضر)، وعمار الزاهر (من أكاديمية نجوم المستقبل).ودشّن المنتخب الوطني مساء اليوم تدريباته بحصة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، بدأت بتمارين على التمرير والمساندة، تلاها مران الاستحواذ في مربعات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة .// انتهى //20:53ت م0270