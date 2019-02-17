الرباط 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأقامت الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب، في إطار الأنشطة الثقافية التي تقوم بها في جناح المملكة المشارك في فعاليات الدورة الـ 25 للمعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم محاضرة بعنوان: "الصناعات المعرفية في مؤسسات المعلومات: مكتبة الملك عبدالعزيز أنموذجًا ".واستعرضت المحاضرة التي ألقاها مدير لجنة التخطيط والجودة بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور طارق بن إبراهيم الشليل، جملة التحولات التي طرأت على النشر في الفترة الأخيرة، وصناعة النشر بشكل رقمي، حيث ركز على مؤسسات المعلومات وعلاقتها بالنشر والمكتبات، والتدفق الحر للمعلومات، مستشهدًا بتجربة مكتبة الملك عبد العزيز العامة، في استخدام أحدث التقنيات في مجال المكتبات والمعلومات، مما مكنها من الريادة، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات لروادها في مجال إتاحة مختلف أصناف العلوم والمعرفة لهم.ولفت الدكتور الشليل إلى أن العلاقة بين النشر وتدفق المعلومات أصبحت معقدة، وتحتاج إلى تقييم المحتوى الرقمي الخاص بها لإتاحة أكبر كمية من المعلومات، بالإضافة إلى وجود تأثير كبير في مجال الملكية الفكرية في النشر الحر، مؤكدًا على أهمية القيام بإعداد خطة لتدريب العاملين الكوادر على أهمية التعامل مع المعلومة ونشرها، وتنمية قدراتهم من خلال توعيتهم بأهمية إعطاء المعلومات الصحيحة، والاستخدام العادل للمعلومات في المكتبات.// انتهى //20:54ت م0271