صبيا 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واستنظم إدارة تعليم صبيا بالشراكة مع كلية طب الأسنان بجامعة جازان يوم غد، برنامجًا توعويًا تثقيفيًا عن صحة الفم والأسنان تحت عنوان " أحلى ابتسامة "، وذلك بمجمع المدارس المتوسطة بصبيا للبنين.وأوضح قائد المجمع التعليمي إسماعيل حديدي، أن البرنامج الذي يستمر لمدة يومين، يهدف لتوعية الطلاب بأهمية صحة الفم والأسنان وطرق المحافظة عليها، سعيًا لبناء مجتمع واعٍ بأهمية صحة الفم والأسنان وطرق الوقاية من التسوس، من خلال تقديم العديد من العروض المرئية، والفقرات التوعوية بأهمية وطرق العناية بنظافة الفم والأسنان بوسائلها المختلفة، وشرح أهمية تناول الغذاء الصحي المتوازن، وضرورة الزيارة الدورية لطبيب الأسنان كل ستة أشهر، كما يتم خلال البرنامج توجيه الطلاب بالنصائح الواجب اتباعها للحصول على أسنان سليمة.وأشار إلى أن البرنامج يأتي ضمن برامج الشراكة والخدمة المجتمعية التي تقدمها جامعة جازان ممثلة في كلية طب الأسنان، لطلاب التعليم العام، بهدف توعية الطلاب بأهمية وطرق العناية بنظافة الفم والأسنان، والقيام بكشف أولي لجميع الطلاب المستهدفين من البرنامج، وتوزيع أدوات العناية بالأسنان من قبل الفريق الطبي.// انتهى //20:59ت م0272