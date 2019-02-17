الكويت 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسعقد معرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز "الفهد.. روح القيادة" المقام حاليًا بمركز الشيخ جابر الثقافي بدولة الكويت اليوم، ندوة عن العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والكويت، بمشاركة معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأستاذ التاريخ في جامعة الكويت الدكتور سعود محمد العصفور، وحضور المدير التنفيذي للمعرض خالد بن عبدالله السليمان، وعدد من الباحثين في التاريخ والمهتمين والإعلاميين، وجمع من زوار المعرض.وتناول الدكتور السماري في المحور الأول للندوة التي أدارها الإعلامي محمد الوسمي، العلاقات التاريخية بين السعودية والكويت.. المكان والظروف، والتماثل والتشابه في نشأة الدولتين، وتعاون القيادتين في البلدين في جميع الظروف، وأجزاء من سيرة الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - وتوثيق دارة الملك عبدالعزيز لتاريخه منذ عهد والده الملك عبدالعزيز – رحمه الله - وحتى نهاية حكمه، كما سلط الدكتور السماري الضوء على دوره في تنمية العلاقات بين السعودية والكويت.أما الدكتور العصفور فقد استعرض في المحور الثاني الذي جاء بعنوان "المؤسسون ودورهم في تنمية العلاقات بين السعودية والكويت"، بعض الوثائق والمأثور من الأقوال التي لها أهمية دلالية على المشتركات التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والكويت، وحتمية المصير الواحد سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وغير ذلك من نواحي الحضارة المشتركة.وفي ختام الندوة تم فتح باب المداخلات، والاستفسارات التي أجاب عليها المشاركون، ثم قدم المدير التنفيذي للمعرض خالد بن عبد الله السليمان هدايا تذكارية للمشاركين في الندوة.يذكر أن المعرض خصص جناحًا بمسمى جناح "أخوة راسخة" يجسد العلاقات السعودية ـ الكويتية منذ عهد الملك عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ مبارك الصباح - رحمهما الله - وحتى وقتنا الحاضر؛ عبر صور تحكي تاريخ هذه العلاقة المميزة، ويسلط المعرض الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - عبر تقديمها بأسلوب احترافي، يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى، وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.// انتهى //21:19ت م0274