رياضي / الدوري المصري لكرة القدم : الزمالك يعزز صدارته بفوزه على إنبي
الأحد 1440/6/12 هـ الموافق 2019/02/17 م واس
القاهرة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس
عزز فريق الزمالك موقعه في الصدارة بفوز صعب على ضيفه إنبي 2-1 اليوم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة في ختام المرحلة الـ 22 من الدوري المصري لكرة القدم.
ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة مع مباراتين مؤجلتين بالمركز الأول، وأعاد الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين بيراميدز مطارده المباشر، الفائز على سموحة برباعية نظيفة الخميس، في حين تجمد رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.
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