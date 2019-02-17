القاهرة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسعزز فريق الزمالك موقعه في الصدارة بفوز صعب على ضيفه إنبي 2-1 اليوم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة في ختام المرحلة الـ 22 من الدوري المصري لكرة القدم.ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة مع مباراتين مؤجلتين بالمركز الأول، وأعاد الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين بيراميدز مطارده المباشر، الفائز على سموحة برباعية نظيفة الخميس، في حين تجمد رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.// انتهى //22:00ت م0279