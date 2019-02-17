الطائف 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساستقبلت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الطلاب والفرق الكشفية المعتمرين، في الميقات بالترحيب وتقديم الهدايا والورود والكمامات، والكتب الدينية وكل ما يحتاجونه، وذلك ضمن مبادرة مبادرون للترحيب بضيوف الرحمن والمعتمرين، وذلك ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان " كيف نكون قدوة لتطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة ".وتم تنفيذ المبادرة من قبل مجموعة مختارة من الطلاب والفرق الكشفية في الميقات، بحضور منسق المبادرة شعلان العضياني، والمدير التنفيذي للملتقى علي الحليفي.// انتهى //22:08ت م0280