الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم منافسات البطولة التصنيفية لكرة الطاولة لفئة ( البراعم – الشباب – الرجال ) التي أقيمت على صالة نادي الاتفاق بالدمام بمشاركة ( 96 ) لاعبًا، وأدار البطولة تحكيميًا ( 23 ) حكمًا.وتم توزيع اللاعبين على ثمان مجموعات تلعب الأدوار التمهيدية، دوري من دور واحد يتأهل الأول والثاني إلى دور الـــ 16، ويلعب دور الـــ 16 بطريقة خروج المغلوب إلى النهائي.وكانت النتائج في فئة البراعم حيث حقق هادي أبو الرحى (الشرقية) المركز الأول، واحتل محمد السويلم (الأحساء) ثانيًا وجاء صالح مسلمي (الرياض) بالمركز الثالث.وفي فئة الشباب حقق تركي المطيري (القصيم) المركز الأول، وجاء نواف الطاهر (مكة المكرمة) ثانيًا، وجاء فراس عواجي (الرياض) بالمركز الثالث، أما فئة الرجال حقق علي الخضراوي (مكة المكرمة) المركز الأول، وجاء خالد الحربي (جازان) ثانيًا، وجاء نايف الجدعي (مكة المكرمة) بالمركز الثالث.وتوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبد العزيز بن علي الطاهر، وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ياسر الحبيش، ومدير الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي، اللاعبين الفائزين بالبطولة.// انتهى //22:09ت م0281