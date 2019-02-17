بغداد 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد اليوم, قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل، الذي يزور العراق حاليًا.وأوضح بيان حكومي عراقي، أن رئيس الوزراء العراقي والجنرال فوتيل، تناولا خلال اللقاء قضايا التعاون الثنائي، في مجالي الحرب على الإرهاب وتدريب القوات العراقية.كما التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى، وبحث معه جهود القضاء على بقايا "داعش" الإرهابي، وتعزيز التعاون الأمني والتنسيق الاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب.// انتهى //22:27ت م0282