بريدة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يوم الأربعاء القادم ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول " فرصتي " الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( منشآت ) ، وذلك في مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة بريدة .كما سيفتتح سموه المعرض المصاحب الذي يحتوي على مشاركة أكثر من ثمانين جهة حكومية وخاصة متخصصة في التدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية ، كما سيرأس سموه الجلسة الرئيسة للملتقى التي يشارك فيها معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي تحت عنوان " تمكين الشباب وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ " ، وسيتحدث فيها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( منشآت ) المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد .من جانبه بين وكيل إمارة منطقة القصيم رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، أن ملتقى القصيم لتمكين الشباب "فرصتي" يأتي ضمن غايات وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وتأكيد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، بأهمية توعية وتعريف الشباب في منطقة القصيم بالمجالات التي تساعدهم على التدريب والتأهيل والتوظيف وريادة الأعمال ، لافتاً النظر إلى أن الملتقى مساهمة مميزة ونافذة تفتح للشباب وتقدم لهم الفرص بجميع أنواعها .وقدم الدكتور الوزان شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على اهتمامهما البالغ في تذليل الصعاب وتوفير الإمكانات كافة لنجاحه .جانبه أشار المدير التنفيذي للملتقى أحمد بن علي المشيقح إلى أن الملتقى يهدف لتعريف الشباب من الجنسين بالفرص التدريبية والوظيفية بالمنطقة ، وبالجهات الداعمة لرواد الاعمال ، كما يهدف ملتقى "فرصتي" الالتقاء الشباب بالخبراء والمختصين في مجالات التدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية ، مؤكداً أن من مهام وأهداف الملتقى أيضاً تحديد ميول الشباب ورغباتهم لمساعدتهم على الاختيار الأمثل ، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل ورواد الأعمال بالمنطقة ، مشيراً إلى أن ملتقى "فرصتي" يوصف بالتكاملية من خلال مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في التدريب والتوظيف وريادة الأعمال في مكان واحد ، مبيناً أن الملتقى سينظم أكثر من أربعين دورة تدريبية ويضم أكثر من ثمانين جناحًا ويقدم ثلاثين رحلة تفاعلية في التوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية ، بالإضافة إلى فعاليات المسرح والعروض والاستشارات المتنوعة ‏.// انتهى //22:47ت م0287