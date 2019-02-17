بريدة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسحقق منتخب جامعة القصيم لكرة الهدف ، بطولة الجامعات السعودية لكرة الهدف للمكفوفين ، بعد فوزه على جامعة الملك خالد بنتيحة 11 - 6 في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعتهما مؤخرًا على الصالة الرياضية بجامعة طيبة، على مدى ثلاث أيام بمشاركة 10 جامعات.وتوج رئيس اتحاد الجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي ومدير بطولة الاحتياجات الخاصة الدكتور طارق الصالحي، جامعة القصيم بالميداليات الذهبية, وسلم جامعة الملك خالد الميداليات الفضية, وجامعة الملك سعود الميداليات البرونزية لحصولهم على المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة.من جانبه أكد عميد شؤون الطلاب الدكتور علي العقلاء حرص جامعة القصيم على المشاركة، مشيرًا أن عمادة شؤون الطلاب تحظى بمجموعة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، لافتًا النظر إلى أن من حق ذوي الاحتياجات الخاصة أن تكون لهم مشاركات في مختلف الفنون.// انتهى //22:49ت م0289