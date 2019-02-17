المدينة المنورة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساستقطبت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 100 كفاءة وطنية متميزة عبر مبادرة "كفاءات" التي أطلقتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لاستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة من الأكاديميين والإداريين بالنقل والتعيين وفق أعلى معايير المفاضلة .وأوضح معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أن المبادرة تم إطلاقها العام الماضي، من خلال منصّة إلكترونية، في إطار سعي الجامعة إلى استقطاب أفضل الخبرات الوطنية في جميع التخصصات بهدف رفع مستوى جودة العملية التعليمية، والوفاء باحتياجات الجامعة من الكفاءات الأكاديمية والإدارية وتوفير البيئة المحفزة لهم، واستثمار مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وترسيخ مكانة الجامعة عالمياً والتعريف بنشاطاتها الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى تحسين التصنيف العالمي للجامعة الإسلامية.وأوضح معاليه أن المبادرة تستهدف المتميزين من خريجي برنامج الابتعاث، وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات السعودية، والخريجين الذين ليسوا على وظائف إدارية أو أكاديمية، والموظفين في الجهات الحكومية من المرتبة الحادية عشرة فما فوق .// انتهى //23:27ت م0292