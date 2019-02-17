محايل 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسقدمت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة اليوم، خدماتها للرجال والنساء في محافظة بارق، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "موجودين"، المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية، وتستمر لمدة أسبوع.وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني للرجال، من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلًا عن إصدار سجل الأسرة وإصدار بدل فاقد، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية "الزواج - الطلاق - الوفاة" وطباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدمتين للمستفيدين، وهي الوحدات المتنقلة والحقيبة المتنقلة، بهدف تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع وتقديم الخدمات الإنسانية من خلاله.// انتهى //23:31ت م0293