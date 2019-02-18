الباحة 12 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 17 فبراير 2019م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، صادرًا عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف، على منطقة الباحة يشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق، وبلجرشي، وبني حسن، ومرتفعات المنطقة، ويستمر حتى العاشرة صباحًا من يوم غد الاثنين.ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الظاهرة.// انتهى //00:22ت م0294