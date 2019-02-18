وقدم سمو ولي العهد في كلمة له خلال حفل العشاء الشكر لدولة رئيس وزراء باكستان السيد عمران خان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.وأكد سموه أن جمهورية باكستان الإسلامية بلد عزيز على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – والشعب السعودي، مؤكدًا متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعزيزها وتعميقها في المجالات كافة.وقال سمو ولي العهد: "إن نماء إجمالي الناتج المحلي لباكستان خلال العام الماضي 2018 بنسبة خمسة في المائة، يجعلنا نرى أن باكستان ستكون مزدهرة في المستقبل ونريد أن نتأكد من أننا سنكون جزءً من هذا الازدهار".وأشار سموه إلى أنه تم التوقيع اليوم على مذكرات تفاهم بين الجانبين، وأن حجم الاستثمار بـ 20 بليون دولار أمريكي؛ استثمار كبير للمرحلة الأولى وسينمو بكل تأكيد كل شهر وكل عام لأرقام أكبر.وفيما يتعلق بالسياحة قال سموه: " اليوم لدينا 18 مليون سائح وسنحقق 50 مليون سائح بشكل سريع وسهل في الأعوام القادمة، ولدينا العديد من التراث والأماكن الجميلة إلى جانب بنية تحتية واستقرار ولدينا كل شيء بما في ذلك التمويل اللازم للاستثمار في المجال السياحي".وأضاف سمو ولي العهد " نحن نؤمن بمنطقتنا ولذلك نحن نستثمر فيها ونحن متأكدين بأنه سيكون هناك يوما ما منطقة شرق أوسط عظيمة".فيما رحب دولة رئيس وزراء باكستان في كلمة مماثلة بزيارة سمو ولي العهد لبلاده، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.وأشار دولته إلى مكانة المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا لدى باكستان، واصفًا لها بالصديقة الحقيقية التي تقف إلى جانب باكستان في كل الظروف.وقال دولته: إنه بعد توليه لمنصبه ومضي ستة أشهر زار المملكة وشرف بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية وباكستان تصعدان بعلاقتهما إلى مستوى لم يعهد في السابق؛ وهذه العلاقات تسمح بالاستثمار بين البلدين، وقد توجت هذه الليلة بتوقيع سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين.// انتهى //02:18ت م0297