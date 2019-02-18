لشبونة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأعلن رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا أنه أجرى تعديلات وزارية في حكومته كجزء من التحضيرات لانتخابات البرلمان الأوروبي.واستبدل كوستا وزير البنى التحتية والإسكان بدرو ماركيز الذي يستعد ليكون على رأس لائحة سيخوض بها الحزب الاشتراكي الانتخابات الأوروبية في 26 مايو، وفق ما تم إعلانه السبت في ختام مؤتمر الحزب.وقال بيان رئاسي إنه بناءً على توصية رئيس الوزراء عيّن الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا ثلاثة وزراء جددًا وثمانية وكلاء لوزارات.وسيتولى الوزراء الجدد مناصبهم يوم غد الاثنين في احتفال في القصر الرئاسي.وتواجه حكومة كوستا الاشتراكية الأربعاء تصويتًا على الثقة في البرلمان تقدم به حزب "سي دي اس" اليميني الصغير الذي يملك 18 نائبًا من أصل 230 في البرلمان، ويتوقع أن تتخطى الحكومة هذا التصويت بسهولة.// انتهى //03:44ت م0299