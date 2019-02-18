كابل 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسبحث الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني اليوم مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الاستراتيجية الأمريكية في جنوب آسيا والإصلاحات الانتخابية وعملية السلام في أفغانستان، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا.وذكرت الرئاسة الأفغانية في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" أن بنس أكد التزام الولايات المتحدة بمنع أفغانستان من أن تصبح ملاذًا آمنًا للإرهاب مرة أخرى، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين القائمة على أساس المصالح المشتركة.وجدد المسؤول الأمريكي التأكيد على دعم واشنطن لكابل في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مثمنًا الخطوات التي اتخذها عبد الغني مؤخرًا لضمان الشفافية في الانتخابات وبناء الثقة في اللجان الانتخابية.وأوضح الرئيس الأفغاني من جانبه أن استراتيجية جنوب آسيا مكنت من تحسين الوضع.وبخصوص جهود السلام الجارية، قال عبد الغني إن المحادثات الجارية يجب أن تسفر عن إحلال سلام دائم في أفغانستان.// انتهى //04:01ت م0300