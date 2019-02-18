الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس غامبيا بذكرى الاستقلالسبع اتفاقيات تعزز الشراكة الاستراتيجية السعودية - الباكستانية .. ولي العهد: مستقبل قوي للشرق الأوسطولي العهد: المملكة مؤهلة لاستقطاب 50 مليون سائح .. شراكة سعودية - باكستانية نحو شرق أوسط عظيمولي العهد يؤكد للسفراء الجدد أهمية تعزيز دور المملكة والعناية بشؤون المواطنين في الخارج«ربيع» محمد بن سلمان يحل في باكستانعمران خان: رؤى متوافقة إقليمياً ودولياًالمعارضة الباكستانية ترحب بزيارة الأمير محمد بن سلمانالديوان الملكي: ولي العهد يزور باكستان والهند والصينعطلة رسمية في إسلام آباد ترحيباً بسمو ولي العهد .. باكستان تنتظر الاستثمارات الأكبر تاريخياًسعود بن نايف: «الخدمة المدنية» تحتاج المزيد من التنسيقخالد الفيصل يستقبل مدير شرطة مكة.. ويعزي رئيس أدبي جدةأمير الرياض يرعى معرض «تراثنا حبنا» للفنون التشكيلية«إغاثي الملك سلمان» يواصل تنفيذ مشروعات تحسين سبل العيش في اليمنالشرعية تدعو لتدخل أممي لفك حصار الانقلابيين عن قبائل حجوراليمن يثمن دور المملكة في استعادة الدولة من براثن الحوثيينالبرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في العريشترمب يحث على استعادة المسلحين الأوروبيين ومحاكمتهم .. هزيمة وشيكة لداعش في سوريةماي تحث "المحافظين" على دعم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي// يتبع //06:01ت م0003