عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/6/13 هـ الموافق 2019/02/18 م واس
الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ رئيس غامبيا بذكرى الاستقلال
سبع اتفاقيات تعزز الشراكة الاستراتيجية السعودية - الباكستانية .. ولي العهد: مستقبل قوي للشرق الأوسط
ولي العهد: المملكة مؤهلة لاستقطاب 50 مليون سائح .. شراكة سعودية - باكستانية نحو شرق أوسط عظيم
ولي العهد يؤكد للسفراء الجدد أهمية تعزيز دور المملكة والعناية بشؤون المواطنين في الخارج
«ربيع» محمد بن سلمان يحل في باكستان
عمران خان: رؤى متوافقة إقليمياً ودولياً
المعارضة الباكستانية ترحب بزيارة الأمير محمد بن سلمان
الديوان الملكي: ولي العهد يزور باكستان والهند والصين
عطلة رسمية في إسلام آباد ترحيباً بسمو ولي العهد .. باكستان تنتظر الاستثمارات الأكبر تاريخياً
سعود بن نايف: «الخدمة المدنية» تحتاج المزيد من التنسيق
خالد الفيصل يستقبل مدير شرطة مكة.. ويعزي رئيس أدبي جدة
أمير الرياض يرعى معرض «تراثنا حبنا» للفنون التشكيلية
«إغاثي الملك سلمان» يواصل تنفيذ مشروعات تحسين سبل العيش في اليمن
الشرعية تدعو لتدخل أممي لفك حصار الانقلابيين عن قبائل حجور
اليمن يثمن دور المملكة في استعادة الدولة من براثن الحوثيين
البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في العريش
ترمب يحث على استعادة المسلحين الأوروبيين ومحاكمتهم .. هزيمة وشيكة لداعش في سورية
ماي تحث "المحافظين" على دعم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
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