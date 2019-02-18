و كتبت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( تعزيز الشراكات شرقا ): بعد عدة محطات عدة وجولات من الوزن الثقيل خليجيا وعربيا وغربيا، هاهي رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتجه شرقا باتجاه باكستان والهند والصين، حيث الاقتصاد الذي يصنع الفارق ويقلب الموازين، وحيث الكثافة البشرية الأعلى، وحيث الآفاف التنموية اللامحدودة.وواصلت : فبزيارة سمو ولي العهد إلى هذه الدول الثلاث سوف تتعمق الشراكات الاستثمارية والاقتصادية إلى أبعد حد ممكن، فالمملكة في مشاريعها الطموحة لربط الشرق بالغرب وبناء حواضن اقتصادية كبرى تسعى لأن تلتقي فيها الأفكار الخلاقة بالبيئة الاقتصادية الملائمة والتسهيلات اللوجستية التي لا توافر في أي مكان آخر، وسوف تكون شراكتها مع الصين والهند وباكستلت فارقة ومعززة للاقتصاد الإقليمي والعالمي.// يتبع //06:02ت م0005