طوكيو 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 53ر372 نقطة، أو 78ر1%، ليصل إلى 16ر21273 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 77ر23 نقطة، أو 51ر1%، ليصل إلى 06ر1601 نقطة.// انتهى //07:30ت م0008