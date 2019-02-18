اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الاثنين 1440/6/13 هـ الموافق 2019/02/18 م واس
طوكيو 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس
ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 53ر372 نقطة، أو 78ر1%، ليصل إلى 16ر21273 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 77ر23 نقطة، أو 51ر1%، ليصل إلى 06ر1601 نقطة.
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