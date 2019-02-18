طرابلس 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم بيان مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بمناسبة مرور ثماني سنوات على ثورة 17 فبراير، ودعوته إلى الإسراع في العمل على بناء إطار دستوري ومؤسساتي وقواعد قانونية تمكِّن من قيام الدولة المدنية.ونوهت إلى بيان مجلس النواب وتهنئته للشعب الليبيى بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير ، منوها إن «الشعب لا يزال يقدم تضحياتٍ عظامًا في سبيل نيلهم حريته، وأن تنعم ليبيا بالأمن والاستقرار والتنمية والرخاء.وبينت مطالبة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الصين بدعم طلب حكومة الوفاق برفع جزئي للحظر عن السلاح، لتمكين خفر السواحل وحرس الحدود وقوة مكافحة الإرهاب من أداء دورها الأمني والعسكري بكفاءة وفاعلية.ونقلت الصحف الليبية دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم ،كل الأطراف الليبية للإلتفاف حول الجهود الرامية لإنهاء معاناة الشعب الليبي، وتوحيد الصفوف للخروج من دائرة الأزمة.// انتهى //09:01ت م0010