إسلام أباد 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بإنشاء مركز صحي باسم الشهيد فرمان علي خان - رحمه الله - وذلك في إقليم خيبر بختونخواه، الإقليم الذي نشأ وترعرع فيه الشهيد.وقد صدر التوجيه أثناء زيارة سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ إلى جمهورية باكستان الإسلامية، مما يبرز الاهتمام والتقدير الشخصي لسموه الكريم بأسرة فرمان خان، نظير ما قدم من عمل بطولي مشرف، وتأكيداً على ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وإنسانية فريدة على كافة المستويات.كما يعكس التوجيه الكريم، امتداد واهتمام سمو ولي العهد على أسرة فرمان بشكل مباشر وأهالي الإقليم بشكل غير مباشر.يشار إلى أن الشهيد فرمان علي خان ـ رحمه الله ـ، قد تم منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عرفاً لما قام به من عمل بطولي خلال السيول التي اجتاحت مدينة جدة عام 1430هـ بإنقاذه أربعة عشر شخصاً واستشهاده غرقاً وهو يهم بإنقاذ آخرين، كما تم تسمية أحد شوارع جدة باسمه.// انتهى //09:29ت م0011