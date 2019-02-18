الباحة 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019م واسانطلقت أمس التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي القراءة العربي" في دورتها الرابعة على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, بحضور مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات بالمنطقة نوال بنت علي الدرمحي, وذلك على مسرح الإدارة.وأفاد المدير العام لتعليم الباحة الدكتور عبد الخالق حنش، أن للمسابقة دوراً فعالاً في إيجاد جو من التنافس بين طلاب المدارس في تحدي القراءة، مبيناً أن مثل هذه المسابقات تغرس حبّ لغة القرآن في نفوس الناشئة وتساعد في زيادة الوعي بأهمية القراءة وتنمي مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتوسيع المدارك، وتنمي الجوانب العاطفية والفكرية لدى الطلاب، و تحسن مهارات اللغة العربية لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وفصاحة، كما تعزز الوعي الثقافي عندهم منذ الصغر كونها تقوم على تشجيع القراءة في كل المراحل التعليمية.//انتهى//10:15ت م0025