الخرطوم 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بمطالبة وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد المجتمع الدولي، خاصة دول الترويكا، بتوفير المكون المادي لتنفيذ اتفاقية السلام في دولة جنوب السودان ، ودعم تنفيذ اتفاقية السلام في أفريقيا الوسطى.ونقلت الصحف عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي قوله إن ما يحدث في السودان من مظاهرات خلال هذه الفترة هو شأن داخلي، موضحاً أنه لم يُطلب من جامعة الدول العربية التدخل أو المساعدة فيما يحدث بالدولة السودانية.ولفتت الانتباه إلى سقوط قتلى وجرحى أمس في صفوف ميليشيات الحوثي في معارك عنيفة اندلعت بمحافظتي الضالع وحجة بين المليشيات وقوات الجيش الوطني اليمني.وأشارت صحف الصباح إلى قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، أمس بخصم نحو 138 مليون دولار من الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية رداً على الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر الفلسطينيين المسجونين.وركزت صحف الإثنين على الإفراج عن عن العمال التونسيين الـ 14 الذين خطفوا الخميس في مدينة الزاوية غرب ليبيا.وأخبرت صحف السودان عن تمكن قوات خاصة من الجيش الأفغاني من قتل 20 مسلحاً على الأقل ينتمون إلى حركة طالبان وتنظيم – داعش- خلال عمليات عسكرية منفصلة.// انتهى //10:38ت م0027