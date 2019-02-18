المدينة المنورة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة أمس، بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم وإدارة التوعية الصحية بصحة المدينة حملة للتبرع بالدم والتثقيف الصحي لموظفي الفرع.وأشاد مدير عام فرع الرئاسة الدكتور سلطان المطوع، بتجاوب موظفي فرع الهيئة، الذي شهد إقبالاً واسعاً مع أهداف الحملة، وحرصاً على الإسهام في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمجتمع وأداء دورهم الإنساني.// انتهى //10:39ت م0029