بريدة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأجرى أطباء مستشفى الولادة والأطفال ببريدة جراحة نوعية لتطويل الأوتار العضلية والمفصلية لطفل يعاني من تشوه خلقي بالقدم وصعوبة بالمشي، ليتمكن بعد الجراحة من المشي بشكل طبيعي - ولله الحمد -.وكان الطفل البالغ من العمر سنتين ونصف، قد خضع للفحوصات الإشعاعية والمخبرية اللازمة لدراسة وتشخيص الحالة، حيث قرر الأطباء إجراء تدخل جراحي بتطويل جميع الأوتار العضلية والأربطة المفصلية المسببة للتشوه، ونقل وتر العضلة الأمامية وإعادة تثبيته، وإعادة توجيه العظام إلى وضعها الطبيعي وتثبيتها بأسياخ معدنية خاصة، وبتوفيق من الله تمت العملية بنجاح تام وبحالة مستقرة، وقد غادر الطفل المستشفى وهو بصحة وعافية - ولله الحمد -.// انتهى //10:40ت م0030