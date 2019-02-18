الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دعوته لمنشآت القطاع الخاص، للمشاركة في ملتقى لقاءات الرياض 2019م، وتسجيل الفرص الوظيفية لديها من خلال زيارة الرابط: https://www.taqat.sa، مشيراً إلى أن التسجيل متاح للمنشآت حتى يوم الجمعة المقبل 22 فبراير الجاري.

ويستعرض ملتقى لقاءات، المقرر إقامته في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 3 - 5 مارس المقبل، خِدْمات وبرامج الصندوق الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل القوى العاملة الوطنية وتمكينها لضمان استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الأعمال وخدمات الإرشاد المهني للطلاب والطالبات، إضافة إلى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.

ويستهدف الملتقى، الطلاب والطالبات "في المرحلة الثانوية وما فوق"، والباحثين والباحثات عن عمل، وموظفي وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص.

ويصاحب الملتقى معرضًا لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وتدريبات عملية توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.

وحدد في الملتقى، عدة مسارات للفئات المستهدفة، كمسار رواد الأعمال، الذي يهدف إلى توعية الدعم اللازم وتقديمه لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم، ومسار الباحثين عن العمل، الذي يهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل ومساعدتهم في إيجاد الفرص الملائمة، ومسار الموظفين، الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي.

في حين يقدم مسار الطلاب، الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، بينما يهدف مسار أصحاب العمل، إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم.

// انتهى //

10:43ت م

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مكة المكرمة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

نفذت بلدية جنوب مكة المكرمة الفرعية حملة رقابية على المخابز، أسفر عنها ضبط عدة مخالفات صحية، أبرزها تدني في مستوى النظافة العامة، وسوء في تخزين المواد الغذائية، واستخدام أدوات متهالكة، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وتواصل بلدية الشرائع الفرعية جولاتها الرقابية على مقدمي الوجبات الغذائية، وقد رصدت عدة ملاحظات صحية تم على إثرها إغلاق معمل لتحضير الكنافة والحلويات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وفي نطاق بلدية المعابدة الفرعية تم تنفيذ حملة ميدانية مكثفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة على المباسط العشوائية ومواقع الباعة الجائلين في عدة مواقع ضمن نطاق البلدية، أسفر عنها مصادرة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه.

// انتهى //