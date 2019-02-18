جدة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسحقق ميناء جدة الإسلامي نموًا لافتًا في عمليات المناولة خلال شهر يناير 2019م عبر مناولته أكثر من 4,7 ملايين طن من البضائع العامة بنسبة زيادة بلغت 4.62%، تم في خلاله مناولة 381,382 حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 5.32%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018م.وشملت الزيادة في عمليات المناولة المواد الغذائية بنسبة 30%، إضافة إلى واردات مواد البناء التي زادت بنحو 39%، كما استقبل الميناء 41,254 راكبًا للفترة نفسها، بنسبة زيادة بلغت 132%.ويأتي هذا النمو في عمليات المناولة، تأكيدًا على قوة الاقتصاد السعودي من جهة والقدرات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.// انتهى //10:57ت م0035