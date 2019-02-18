دومة الجندل 12 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 17 فبراير 2019م واستفقد محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل، التي ستحتضن مهرجان تمور الجوف السادس الذي سينطلق الأربعاء القادم، برعاية من سمو أمير منطقة الجوف تحت شعار "ربيع الجوف بحلوتها".واستمع الدكتور طلال التمياط خلال جولته لرئيس اللجان المنظمة، رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي، وللرئيس التنفيذي سعد العقيل اللذين أطلعاه على التجهيزات والاستعدادات، وقدما نبذة عن الفعاليات المصاحبة للمهرجان.وفي ختام الجولة قدم الدكتور التمياط شكره لجميع العاملين في المهرجان لجهودهم مبدياً سعادته لتضافر جهود الجميع لإظهار المهرجان بأبهى صورة.// انتهى //11:01ت م0036