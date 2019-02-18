رام الله 13 جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي يوم أمس، على اقتطاع أكثر من 502 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية، ورفض الرئاسة الفلسطينية لأي اقتطاع من أموال المقاصة، واعتبرته قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث، أصيب ،عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة تم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي.وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات الرئاسة الفلسطينية موقف الرئاسة الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات.وأوردت إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية التغول الاستيطاني الاستعماري التوسعي بأشكاله كافة، مؤكدة أن كل ذلك لم يكن ليحدث لولا حالة الدعم المطلق التي تحظى بها إسرائيل من قبل إدارة ترمب، والدفاع المستميت عن سياسة إسرائيل الاستيطانية والفاشية في الأمم المتحدة وخارجها.ونشرت صحف هذا اليوم خبر اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود وعناصر وطلبة تلمودين المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:58ت م0051