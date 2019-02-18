تونس 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستنوعت المواضيع التي تناولتها الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، حيث أوردت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترومب عدداً من الدول الأوروبية إلى استرداد مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم داعش الإرهابي ومحاكمتهم، محذرا من أن بلاده لا يمكنها الاحتفاظ بهم.وكتبت عن وصول مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء في زيارة مفاجئة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى أن الزيارة تسبق جلسة مجلس الأمن الدولي الذي ينتظر أن يقدم إحاطته فيها حول ما تم من إجراءات بتنفيذ اتفاق السويد.وأشارت صحف تونس إلى إعلان هيذر نوريت مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة انسحابها من الترشيح لشغل المنصب.ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى تصريح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان أنه لم يقرر بعد ما إذا كان من الضروري من الناحية العسكرية إقامة جدار حدودي مع المكسيك، وخروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في إقليم كاتلونيا الاسباني ملوحين بأعلام استقلال الإقليم.// انتهى //12:11ت م0053