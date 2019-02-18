الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسينظم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب غداً، فعاليات ورشة العمل بعنوان "الذكاء العاطفي والتربية الإيجابية"، وذلك في مقر المركز بالرياض.وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم الذكاء العاطفي، وبيان أهمية تنميته، وطريقة قياس الذكاء العاطفي، ومكونات الذكاء العاطفي، وبيان سماته، وكيفية التحكم في المشاعر خلال التعامل مع الأولاد، والتعرف على فنون التربية بالحب، والتوازن في التعامل مع الأولاد بين حاضرهم ومستقبلهم.وتستهدف الورشة الآباء والأمهات، والمربون والمربيات، والمعلمون والمعلمات، كما سيُقدم للمشاركين في نهاية الورشة شهادة حضور.يذكر أن الورشة تأتي امتداداً لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمه المركز الوطني للقياس، الذي يسهم في تطوير القدرات والمهارات، وتطوير التعليم والمجتمع، ويمكن متابعة جميع الورش التي تُطرح من خلال بوابة المركز الالكترونية www.qiyas.org.// انتهى //12:12ت م0054