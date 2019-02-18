المدينة المنورة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأطلق مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي اليوم, فعاليات ملتقى "مسرح الإبداع" والمعرض المصاحب, الذي يشارك فيه عدد من الملهمين والمبتكرين وأصحاب قصص النجاح من منسوبي قطاع الصحة في المنطقة والمحافظات التابعة لها.وبيّن الدكتور عبدالحميد الصبحي في كلمته خلال الافتتاح أن الملتقى الذي ينظمه مكتب الإبداع بصحة المنطقة يهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع ودعم المبدعين عَبْرَ إبراز تجاربهم الناجحة, منوهًا بما حققته من التجارب الإبداعية والابتكارات، من خدمة متميزة لممارسي الخدمات الصحية والمجتمع على مستوى المنطقة والمملكة, مؤكدًا أنها محل فخر واعتزاز الجميع.من جانبها, أفادت مديرة مكتب الإبداع بصحة المدينة المنورة مريم الجهني أن الملتقى يسعى إلى نشر الإيجابية والتفكير الإبداعي بين العاملين والعاملات في القطاع الصحي, ويسعى ليكون حاضنًا لأي عمل إبداعي متميّز ليسهم في تنمية الخدمات الصحية في المنطقة بشكل عام.واستعرض الملتقى تجارب عدد من منسوبي القطاع الصحي وأفكارهم ومبادرات التقنية والتوعوية والفنية الناجحة التي حظيت باهتمام واسع وقد فُعّلَت وأُقِرّت على مستوى المملكة, بدءًا باكتشاف وتطوير الحلول والبرامج لتعزيز وقاية وتوعية العاملين في مجال الصحة وحمايتهم من الأمراض المعدية, كما شملت إبداعات المشاركين صورًا فوتوغرافية ولوحات فنية احترافية بالمعرض المصاحب, تجسّد ما تزخر به منطقة المدينة المنورة من معالم ومواقع متميزة.// انتهى //12:14ت م0056