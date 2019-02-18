أحد المسارحة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا، محاضرة بعنوان "واجبنا في تحقيق الأمن الفكري والتحذير من الغلو"، يُقدمها إبراهيم بن سراج الأمير، وذلك بجامع الأميرة صيتة بإسكان الحصمة في المحافظة.وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات الأمن الفكري التي ينفذها المكتب.// انتهى //12:21ت م0059