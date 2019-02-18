ثقافي / "واجبنا في تحقيق الأمن الفكري" محاضرة بمكتب الدعوة بأحد المسارحة غدًا
الاثنين 1440/6/13 هـ الموافق 2019/02/18 م واس
أحد المسارحة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا، محاضرة بعنوان "واجبنا في تحقيق الأمن الفكري والتحذير من الغلو"، يُقدمها إبراهيم بن سراج الأمير، وذلك بجامع الأميرة صيتة بإسكان الحصمة في المحافظة.
وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات الأمن الفكري التي ينفذها المكتب.
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12:21ت م
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