سياسي / سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية القمر المتحدة
الاثنين 1440/6/13 هـ الموافق 2019/02/18 م واس
مسقط 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس
تلقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة خطية ،اليوم ، من رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
تسلّم الرسالة صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس خلال استقباله بمكتبه اليوم محمد الأمين صيف اليمني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة.
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12:23ت م
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