مسقط 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستلقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة خطية ،اليوم ، من رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.تسلّم الرسالة صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس خلال استقباله بمكتبه اليوم محمد الأمين صيف اليمني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة.// انتهى //12:23ت م0060