أبها 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأنهت بلدية رجال ألمع المرحلة الأولى من مشروع المسار السياحي "درب عسير"، الذي يمتد من مدينة أبها حتى جزيرة كدمبل بإشراف ومتابعة أمانة منطقة عسير.وأوضح رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ أنه تم في هذا الإطار عقد اجتماع في مقر أمانة عسير أمس، برئاسة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، وحضور مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعسير المهندس محمد العمرة، ووكيل أمين منطقة عسير لشؤون البلديات المهندس علي سيف القحطاني، ورئيس بلدية رجال ألمع، ورئيس بلدية الساحل علي بن سعيد آل جلبان، وذلك لمناقشة آخر التطورات التي تمت في مشروع.وأشار حافظ إلى أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية التي تمت وآلية حل المعوقات التي تعترض سير العمل، مبيناً أن بلدية رجال ألمع أنجزت المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة في فتح وتنظيف طريق القَدم التاريخي، وإعادة إعماره ابتداءً من قرية رجال ألمع التراثية مروراً بقرية "المراوح" وصولاً لقرية "الشرفة"، ثم التوجه شرقاً مروراً بقرى "شوكان" إلى "عقبة القرون"، حيث بلغت مسافة المرحلة الأولى 17000 متر تم إنجازها في 10 أيام.// انتهى //12:23ت م0061