سكاكا 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأثنى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف المهندس ماجد بن معدي الرويلي على اطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أحد برامج التحول الوطني، ضمن حزمة البرامج المحققة لرؤية المملكة 2030.وامتدح المهندس الرويلي اطلاق البرنامج، الذي يجمع عشر جهات حكومية لتنفيذه ضمن الجهود لمكافحة التستر التجاري بمختلف القطاعات وتمكين المواطنين من الاستثمار في السوق السعودي، عاداً المبادرات الـ 16 التي يتضمنها البرنامج محققة لخلق سوق تجارية مهيأة لشباب وفتيات الوطن، والمستثمرين والمستثمرات السعوديين والسعوديات، وهو ما يساعد في إيجاد فرص استثمارية وتوفير فرص عمل مميزة.واعـد المهندس الرويلي الـ 16 مبادرة من الممكنات التي تساعد الراغبين في الاستثمار بالسوق السعودية، مثنياً في الوقت ذاته على فكرة البرنامج، التي تجمع جهود وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومؤسسة النقد العربي السعودي وبنك التنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //12:27ت م0063