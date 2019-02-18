بروكسل 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساعتمد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ،اليوم، في بروكسل الاستنتاجات حول أولويات الاتحاد الأوروبي في منتديات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2019.وأعاد الوزراء تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والديموقراطية وسيادة القانون، والتي تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في ضمان السلام والأمن المستدام.وقال البيان الصادر عن الاجتماع: إن الاتحاد الأوروبي سيواصل التنديد بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان أينما ارتكبت، ودعوته الدول والجهات الفاعلة غير التابعة للدولة إلى منعها ووضع حد فوري لها، بالإضافة إلى السعي إلى تحقيق العدالة والمساءلة.وأضاف: سيستخدم الاتحاد الأوروبي جميع الأدوات والمحافل المتاحة للوفاء بالتزاماته تجاه حقوق الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم، بما في ذلك في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأي منتديات أخرى ذات صلة، بما يتفق مع معاهدة الاتحاد الأوروبي وميثاق الأمم المتحدة.// انتهى //13:38ت م0091