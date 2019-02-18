طريف 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مبنى مكتب العمل بمحافظة طريف, حيث كان في استقبال سموه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة النوري بن علي العنزي، وعدد من المسؤولين في المكتب.وقام سموه بقص شريط الافتتاح للمكتب، مطلعاً علي آلية استقبال المراجعين من خلال خدمة العملاء والخدمات الإلكترونية.وتجول أمير منطقة الحدود الشمالية والحضور في أرجاء المكتب، مستمعاً لشرح عن أقسام المبنى وما يقدم من خدمات، كما اطلع سموه على آلية العمل في أقسام المكتب.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال حديثه مع العاملين في المكتب، أهمية الاستفادة من التقنية وتوظيفها في مختلف الأعمال ،حاثاً إياهم على التفاني في العمل وخدمة المراجعين من لحظة الاستقبال وحتى إنجاز الخدمة.// انتهى //13:41ت م0092