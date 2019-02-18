مسقط 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسانطلقت أعمال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في دورته الـ 129 والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان بالعاصمة مسقط اليوم.وقال وزير التجارة والصناعة العماني الدكتور علي السنيدي في كلمة له بهذه المناسبة إن "السلطنة بدأت ببرامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص موضحا أنه كان للقطاع الخاص دور كبير في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)".وأوضح أن القطاع الخاص شكل أكثر من 50 % من معطيات البرنامج الذي أوجد خمسة قطاعات واعدة تتضمن قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والثروة السمكية إضافة إلى القطاع اللوجستي ،مشيراً إلى دور القطاع الخاص في إعداد الوثيقة الأولى للرؤية المستقبلية للسلطنة (عمان 2040) لافتا كلك إلى اكتمال شبكة الطرق الأساسية في السلطنة والموانئ والمطارات وقطاع الاتصالات.وأكد ضرورة إعادة النظر مع القطاع الخاص وإعادة تأطير بعض القوانين الضامنة للقطاع والداعمة له للمشاركة في تملك وإدارة الكثير من المرافق الخدمية.من جانبه أشاد رئيس مجلس اتحاد الغرف العربية محمد سعيد بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عمان ،مشيراً إلى أن الحدث البارز في مطلع هذا العام كان القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التي عقدت في بيروت في يناير الماضي.وأضاف أن الاتحاد شارك بها بإلقاء كلمة القطاع الخاص التي تضمنت التوصيات التي صدرت عن منتدى القطاع الخاص العربي الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع جامعة الدول العربية ورفعت إلى القمة.بعد ذلك بدأت فعاليات الاجتماع الذي ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بأعمال الدورة الـ١٢٩ لمجلس الاتحاد، كتقرير الوضع المالي للاتحاد لعام ٢٠١٨، والميزانية الختامية للاتحاد وتقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠١٨، بالإضافة إلى مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد لعام ٢٠١٩، وتعيين مدقق (مراقب) حسابات الاتحاد لعام ٢٠١٩.كما تم التطرق إلى الاجتماع الخاص بالمشروع الرقمي للاتحاد: السوق العربية الإلكترونية الذي عقد في الكويت في يناير الماضي، كما تطرق للحديث عن مجلس الأعمال العربي الروسي الثاني عشر ومعرض أرابيا اكسبو الرابع، والمقرر عقدهما في أبريل القادم بمدينة موسكو.وناقش الاجتماع أيضا نشاط وفعاليات الاتحاد خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر للنقل واللوجستيات في الوطن العربي، والمؤتمر السابع للاستثمار في الأمن الغذائي العربي، وندوة المديرين العامين والمسؤولين التنفيذيين للغرف العربية والغرف المشتركة، إلى جانب مناقشة شؤون الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة.// انتهى //13:47ت م0095