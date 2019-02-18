بغداد 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصه" على ارتفاع بنسبة 0.27 % ,متوقفا عند 496.48 نقطة في جلسة التداول اليوم .وبلغ عدد الأسهم المتداولة 555,765,064 سهمًا ,بقيمة اجمالية بلغت 283,626,502 ديناراً عراقيًا, تحصلت من خلال إبرام 311 صفقة, شملت 28 شركة تم تداولها في جلسة اليوم, كما بلغ عدد الشركات المتداولة اليوم 31 شركة , من أصل 104 شركات مساهمة مسجلة في السوق.// انتهى //13:50ت م0096