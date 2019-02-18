مكة المكرمة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسقدم مستشفى نمرة العام خدماته الطبية لـ 317631 مراجعاً خلال العام 2018م.وأظهرت الإحصائيات استقبال قسم الإسعاف والطوارئ لعدد 84187 حالة، ومراجعة 35814 للعيادات الخارجية، فيما أجريت 157 عملية جراحية، و 60220 فحصاً مخبرياً، و 15500 أشعة، وبلغ عدد المنومين 1500 خلال نفس الفترة، وعدد زيارات الطب المنزلي 80 زيارة وكان عدد حالات الولادة 173 حالة .يذكر أن مستشفى نمرة العام تبلغ سعته السريرية 50 سريرًا ويضم عددًا من التخصصات الطبية مثل الباطنية، والمسالك، وأنف وأذن وحنجرة، وعظام، ونساء وولادة، وجراحة، وجلدية، وأطفال، وأسنان، وعيون .// انتهى //13:54ت م0101