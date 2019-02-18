نجران 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، دوري المدارس بتعليم المنطقة، الذي يشارك فيه 1913 طالباً من خلال 157 فريق من 84 مدرسة، تشارك في التصفيات على مستوى المملكة، وذلك بتنظيم الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم.وأكد سمو الأمير تركي بن هذلول خلال لقائه في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام تعليم منطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، حرص القيادة الرشيدة على توفير جميع احتياجات الطلاب لاستثمار أوقات فراغهم، والاستفادة من طاقاتهم فيما يعود على الوطن وعليهم بالنفع والفائدة، وتسخير الإمكانيات والوسائل التي تسهم في تطوير مهارتهم وصقل مواهبهم.من جانبه أعرب الدكتور حكمي عن شكره لسمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه على الاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم في المنطقة ومحافظاتها، مؤكداً أن تعليم نجران سيبذل جهود كبيرة من أجل تنفيذ هذه التصفيات في مدارس المنطقة بكل دقة خلال شهر كامل، من أجل اكتشاف مواهب الطلاب الرياضية وصقلها في الفئات السنية، لتكون نواة ترفد المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب.// انتهى //13:55ت م0102