الباحة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم، رئيس نادي الحجاز الرياضي ببلجرشي عبدالله بن عبدالواحد الغامدي، وأعضاء النادي .

وأكد سموه خلال اللقاء على أهمية تقديم أفضل الجهود خلال اللقاءين القادمين للنادي بما يحقق التأهل للدرجات المتقدمة، واعداً سموّه بتقديم مكافآت مجزية لكافة اللاعبين في المباراتين القادمة بمشيئة الله .

واستمع سموّ أمير الباحة إلى شرح من رئيس النادي عبدالله عبدالواحد عن جهود النادي الحالية وما وصلوا إليه من مستوى، معرباً عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة لدعم النادي، مثمناً الدعم السخي من سموّه للاعبين وكذلك للنادي بصفة عامة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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13:56ت م

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