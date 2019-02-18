الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسوافق رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على استقالة عمر الجريفاني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام و تعيين وليد الدلاك بديلاً عنه, كما وافق سموه على طلب مجلس إدارة الاتحاد بإضافة ناصر السريع و ثامر أبوغليه كعضوين في مجلس الإدارة ليكون التشكيل الجديد كالتـالي : بندر بن محمد السفير "رئيساً" , سلمان الأسمري "نائباً", وعضوية كلاً من : مها النحيط , محمد الدوسري ، وليد الدلاك , ناصر السريع , ثامر أبو غليه .كما قرر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام إنهاء تكليف وليد الدلاك المدير التنفيذي السابق بنهاية شهر فبراير الجـاري متمنياً دوام التوفيق لجميع أعضاء المجلس في تحقيق الأهداف المرجوة.// انتهى //13:58ت م0104