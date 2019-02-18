رياضي / إعـادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهـام
الاثنين 1440/6/13 هـ الموافق 2019/02/18 م واس
الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس
وافق رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على استقالة عمر الجريفاني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام و تعيين وليد الدلاك بديلاً عنه, كما وافق سموه على طلب مجلس إدارة الاتحاد بإضافة ناصر السريع و ثامر أبوغليه كعضوين في مجلس الإدارة ليكون التشكيل الجديد كالتـالي : بندر بن محمد السفير "رئيساً" , سلمان الأسمري "نائباً", وعضوية كلاً من : مها النحيط , محمد الدوسري ، وليد الدلاك , ناصر السريع , ثامر أبو غليه .
كما قرر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام إنهاء تكليف وليد الدلاك المدير التنفيذي السابق بنهاية شهر فبراير الجـاري متمنياً دوام التوفيق لجميع أعضاء المجلس في تحقيق الأهداف المرجوة.
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