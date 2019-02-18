الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساختتمت في الرياض أمس فعاليات الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية ، التي نظمتها جمعية الكشافة العربية السعودية ، وشارك فيها 34 دارساً يمثلون عددٍ من قطاعات الجمعية .وقد شهد حفل الختام الذي اُقيم بالمناسبة حضور نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، وعددٍ من القيادات الكشفية ورواد الكشافة ، حيثالقى قائد الدراسة عبدالرحمن محمد علوش ،كلمة أوضح فيها ان الدارسين تلقوا خلال ايام الدراسة 50 ساعة تدريبية ، تضمنت جانبين عملي ونظري ، والقى الدكتور الفهد كلمة شكر فيها قادة الدراسة على حسن الاعداد والتنظيم، وثمن لقادة الدراسة ما قدموا من محتوى متميز سينعكس أثره على الميدان ، وتحقيق التطلعات التي ترجوها الجمعية نحو منسوبيها في مختلف القطاعات، وفي الختام تم تسليم الشهادات للمتدربين.// انتهى //15:35ت م0180