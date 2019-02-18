نجران 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسرأس محافظ حبونا بمنطقة نجران عبدالله بن مبارك بن زامان اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس المحلي بالمحافظة، للعالم المالي الجاري.وعرض رئيس بلدية المحافظة المشروعات التي إنجازها، والمشروعات الجاري تنفيذها، مع توضيح أسباب تعثر بعضها، والحلول التي جرى اتخاذها لتجاوزها, فيما قدم مدير مكتب خدمات المياه, الخطة المستقبلية لتعزيز الثروة المائية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والمشروعات المعتمدة لهذا الشأن.// انتهى //15:35ت م0181