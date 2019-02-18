الدمام 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسزارت صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز رئيسة المجلس الاستشاري لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أمس، مدينة الملك سعود الطبية بمنطقة الرياض، وكان في استقبالها المدير التنفيذي للمدينة الطبية وعدد من المسؤولين.ووقعت سموها خلال زيارتها للمدينة اتفاقية تعاون، تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان في شهر فبراير، لدعم مرضى السرطان من خلال برنامج "بسمة حياة" للأطفال، التي تهدف إلى فتح أفاق التعاون، وإيماناً من الطرفين بالمسؤولية الاجتماعية بأهمية هذا التعاون الذي سوف يعود أثره على صحة المرضى وأسرهم النفسية والمعنوية بشكل إيجابي.كما زارت سموها الأطفال المرضى في قسم الأورام للاطمئنان عليهم، وقدمت لهم ولأسرهم الهدايا المناسبة، وذلك تأصيل مبادئ العطاء المستلهم من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.من جانبه أوضح الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد لتنمية الإنسانية الدكتور عيسى الأنصاري، أن زيارة سمو الأميرة جواهر بنت نايف لمدينة الملك سعود الطبية تأتي في إطار اهتمام سموها الكريم لتقديم المساعدة الإنسانية للأطفال المرضى، وتأكيد التزامها بدعمهم والتخفيف من آلامهم ورسم الابتسامة على وجوههم.وبين الدكتور الأنصاري أن برنامج "بسمة حياة" هو أحدى مبادرات المؤسسة، التي تهدف إلى تثقيف الأطفال المرضى وتوعيتهم وأسرهم بتداعيات المرض، وطرق مواجهته، إضافةً إلى برامج ترفيهية مصاحبة.// انتهى //15:36ت م0184