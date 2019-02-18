تبوك 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستشارك مجموعة من المرشدات السياحيات السعوديات الحاصلات على رخصة المرشد السياحي للمرة الأولى في المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين، الذي ستقام فعالياته بعد غدٍ في مدينة تبوك، وتنظمه الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين بمناسبة اليوم العالمي للمرشدين السياحيين الذي يصادف الـ 21 من فبراير من كل عام، بمشاركة أكثر من 300 مرشد سياحي ومنظم رحلات سياحية من كافة أنحاء المملكة والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والبرازيل.وتتمثل مشاركة المرشدات السعوديات بورشتي عمل تتحدث فيهما مرشدتان سياحيتان من السعودية، إضافةً إلى متحدثة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.يذكر أن المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين يقام للمرة السادسة في المملكة، وقد دأبت الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين على تنظيمه في إحدى مناطق المملكة كل عام لتعريف المرشدين السياحيين ومنظمي الرحلات السياحية بتلك المنطقة، ويتم خلاله عقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل لاستعراض التجارب الدولية والمحلية في مجال الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية.// انتهى //15:36ت م0185