الجبيل الصناعية 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسدشن مدير عام قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل بالإنابة الدكتور عيد بن محمد الهاجري، اليوم، معرض "حياتك أثمن"، الذي ينظمه قطاع الكليات والمعاهد بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالجبيل وشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وذلك بمعهد اللغة الإنجليزية في كلية الجبيل الصناعية.وأوضح الدكتور الهاجري، أن المعرض الذي تم تدشينه إلكترونيا عن طريق مركز التعليم الإلكتروني بقطاع الكليات والمعاهد لمدة ثلاثة أيام، يستهدف فئة الشباب الذين هم عماد التطور والاقتصاد حيث تشكل المخدرات حرباً ضارية عليهم لأنها تستهدف فئة هامة من المجتمع الذي يعتبر العنصر الأساسي في أي تطور ورقي واستهدافهم يعطل التنمية والتقدم ويؤدي إلى أضرار جسيمة من جميع النواحي وتعتبر التوعية الخطوة الأولى ‏في الإصلاح، لافتا إلى إن شبابنا متعلم ومدرك خطورة هذه الآفة ويحتاج إلى التوعية من هذه المخاطر والإضرار من أجل تجنبها .من جانبه أعرب مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجبيل العقيد سلطان بن بداح الودعاني، عن سعادته لهذا التفاعل الإيجابي الذي يلحظه في هذه البرامج التي تقيمها الإدارة ومن ضمنها هذا البرنامج بالتعاون مع قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل .وأشار إلى تطور الأساليب التي يستخدمها المهربون ولكن يقظة رجال المكافحة دائما تسبق هذه الطرق بخطوات ولله الحمد، لافتاً إلى أنه يتم التعاون ‏والاستفادة بين مكاتب الإدارة المختلفة في مناطق المملكة والاطلاع على الأساليب والطرق التي يستخدمها المروجون ويتم تعميم الصور ومقاطع الفيديو للاستفادة منها .ونوه العقيد الودعاني إلى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية للفتيات في المدارس والكليات، إضافة الى أماكن التجمعات والأسواق، مشيرا الى أنه تم تخصيص فرق ‏مدربة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف غالباً صغار السن، مؤكدا انخفاض استخدام هذا الأسلوب في الآونة الأخيرة وهذه مؤشرات جيدة، وأن الإعلام سلاح قوي في محاربة هذه الآفة والتحذير من مخاطرها.// انتهى //15:38ت م0187