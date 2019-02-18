الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس , بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص للكاراتيه بحضور أنطونيو سبينيوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وذلك في مكتب سمو الحاكم.ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة - في بداية اللقاء – بالدكتور القناص ورئيس الاتحاد الدولي وتبادل معهم الأحاديث ذات الصلة بالشأن الرياضي، مؤكداً سموه اهتمام الشارقة بالرياضات الفردية والدفاع عن النفس والعمل على توفير البيئة الملائمة للرياضيين من أجل تطوير مهاراتهم للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية.وهنأ سموه الدكتور القناص بمناسبة نجاح بطولة غرب آسيا للكاراتيه والتي استضافتها الشارقة، من جانبه أشاد الدكتور إبراهيم القناص بجهود إمارة الشارقة في دعم المجالات الرياضية المختلفة والعمل الدؤوب في تطوير الرياضات الفردية والذي كلل بنجاح بطولة غرب آسيا للكاراتيه التي أقيمت مؤخراً في الشارقة.ومنح الدكتور القناص في ختام الاستقبال الحزام الأسود الفخري المقدم من اتحاد غرب آسيا لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بمناسبة دعمة للرياضيين ونجح البطولة الاخيرة لاتحاد غرب آسيا .// انتهى //15:42ت م0190